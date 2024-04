"Una festa che dedichiamo a Smuraglia"

"In questo momento difficile, dedichiamo la Festa della Liberazione a Carlo Smuraglia (foto)". A dirlo è Bruno Possenti, presidente provinciale dell’Anpi di Pisa. La sezione pisana quest’anno, in occasione del 79° anniversario dalla liberazione, ha deciso di dedicare il 25 aprile al ricordo di Carlo Smuraglia. Nato ad Ancona il 12 agosto 1923, venne a Pisa nel 1942 per gli studi giuridici. Dopo l’8 settembre del 1943 si unì ad una formazione partigiana che operava nelle Marche. Nel 1944 si arruolò come volontario nel gruppo di combattimento "Cremona" del rinnovato Esercito italiano. Dopo la Liberazione tornò a Pisa e si laureò in Giurisprudenza. A Pisa iniziò il percorso nelle istituzioni, nella professione di Avvocato, nella carriera universitaria. Per 13 anni è stato assessore in Provincia. Se ne andò quando salì in cattedra a Pavia, poi alla Statale di Milano. È stato un giuslavorista, uno dei più importanti, presidente dell’assemblea regionale della Lombardia, senatore della Repubblica, membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Il 2 giugno 1980 è stato insignito della onorificenza di cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica italiana. Presidente nazionale dell’Anpi dal 2011 al 2017, se n’è andato il 30 maggio 2022.

"A Pisa ha iniziato – spiega Possenti -, e qui è rimasto profondamente legato per tutta la sua lunga esistenza. Oggi assistiamo ad una preoccupante intensificazione di atteggiamenti di xenofobia e di razzismo. Al tentativo di manomettere la Costituzione nata dalla Resistenza. Il mondo è in guerra. Come allora, occorre essere partigiani. Partigiani della pace, che la figura di Carlo Smuraglia – è la riflessione del presidente Anpi di Pisa -, sia di riferimento per tutti".