Notti di Talento sul palco di Eliopoli. Spazio ai cantanti: in palio la finale

Saranno protagonisti i cantanti nel terzo appuntamento, in scena domenica alle 22 all’Eliopoli Summer, di Notti di Talento, il talent show prodotto dall’associazione culturale Mediterranea Music (direttore artistico Stefano Bini e direttore di produzione Michele Ammannati, di cui La Nazione è media partner esclusivo. Quindici artisti in gara per tredici esibizioni complessive: tra loro anche nomi di artisti emergenti che si stanno affacciando alla musica che conta. Parliamo di Michele Sechi, già visto alle audition di X Factor, ad Amici e a Sanremo Giovani, ma anche Gabriele Fiore, in arte Flos, che arriva direttamente da Modena ed è salentino di origine: da qualche mese è già disponibile sugli store digitali il suo primo album "Zero", che mescola influenze rap/trap italiane e sonorità francesi. In gara anche Emma Ferrini, il duo composto da Valerio Bargagna e Martina Frassi, Sara Iachetta, il rapper Andrew Kandij, Jacqueline Del Ticco, Giulia Guelfi, Marta Felloni in arte Marell, Benedetta Mancini, Maria Chiara Lazzerini, Virginia Papini e l’altro duo composto da Francesco D’Anna e Andrew Iuracà. Lo show condotto da Ilaria Belli e Leonardo Ghelarducci designerà altri due finalisti che saliranno di diritto sul palco di Marenia, a Marina di Pisa il 20 agosto, per contendersi la vittoria del talent davanti a una giuria di esperti guidata da Luca Pitteri, a lungo tra gli insegnanti di Amici. Domenica in giuria ci saranno Luca Demar e Alessandro Cerri (speaker di Radio Incontro), Gianna Martorella, Debrah (cantante) e la coreografa Ilaria Moretti.

La danza tornerà protagonista invece il 3 agosto e a proposito di ballerini, Notti di Talento svela anche il premio speciale rivolto a loro, oltre a quello per i cantanti messo in palio dall’etichetta Tnp record che produrrà professionalmente un brano inedito accompagnato da un videoclip realizzato dal videomaker Roberto Gabriele: una borsa di studio del valore del 50% per uno degli indirizzi professionali della prestigiosa accademia Tauriadance diretta da Rocco Greco e che vede tra i maestri Francesco Italiani, danzatore, cantante e coreografo che ha lavorato con i maggiori coreografi e registi italiani e internazionali (Pietro Garinei, Gino Landi, Franco Miseria, Marco Garofano, Roberto Croce, Liam Steel, Manolo Casalino ,Gianluca Guidi, Philip McKinley, Vittorio Biagi, Stefano Bontempi e David P.). L’accademia dopo avere preso visione dell’esibizione vincitrice indirizzerà l’artista o gli artisti verso il percorso professionale più appropriato. Lo spettacolo è a ingresso gratuito così come gratuita è l’iscrizione al talent per gli artisti grazie al sostegno delle aziende partner: Tecnocasa, Tecnocasa per le imprese, centro estetico The Mirror di Pisa, Seven Stars, Service Marine, Villa Rondini, Poggianti, Masoni, Acque, British School, Farmacie Comunali, Carpensalda e Overmarine.