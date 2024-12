Un verniciatore esperto e due addetti di cantiere

Si ricercano un verniciatore e due addetti di cantiere per rinforzare il nostro team in crescita. Il verniciatore

dovrà occuparsi di preparazione e applicazione di vernici su superfici metalliche, legno e altri materiali, coontrollo della qualità delle lavorazioni e delle finiture, manutenzione degli strumenti e delle attrezzature da lavoro. Richiesta esperienza pregressa nel ruolo, preferibilmente in ambito industriale o edilizio, conoscenza delle tecniche di verniciatura e dei materiali utilizzati, precisione, attenzione al dettaglio e capacità di lavorare in autonomia. Agli addetti di cantiere (2 posizioni) richieste esperienza pregressa in lavori di cantiere (anche breve), conoscenza delle normative di sicurezza sul lavoro, ottima capacità di lavoro in squadra e adattabilità. Sede di lavoro: Pisa. Curriculum a [email protected], info 3401487761