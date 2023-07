Un unico distretto rurale per Piana e Monte Pisano Siglata l’intesa a cinque

LUNGOMONTE

Un Distretto Rurale che riunisca i Comuni Di Calci, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano. E’ il progetto che mira a fare squadra e costituire un organo che porti avanti progetti di promozione e valorizzazione del territorio, della produzione agricola locale, che coinvolgano in sinergia più settori economici. Il "Distretto Rurale del Monte Pisano e della piana di Pisa" è stato siglato con una firma di accordo preliminare e programmatico ieri nella sala conferenze del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, nella cornice della Certosa di Calci. Obiettivo dell’accordo, che in questa fase vede come capofila il Comune di Pisa, è promuovere e partecipare alla costituzione di un’associazione fra partner pubblici e privati quale soggetto referente del Distretto, che successivamente potrà essere ufficialmente riconosciuto dalla Regione Toscana e dal Ministero dell’Ambiente. Il progetto rappresenta per i Comuni coinvolti una nuova opportunità di sviluppo e tutela del territorio: facendo leva sulla ruralità, sulla qualità delle produzioni agroalimentari e sulle bellezze del proprio territorio, i Comuni di Calci, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano avranno uno strumento in più per promuovere lo sviluppo del territorio rurale, per favorire l’integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio secondo criteri e obiettivi di sostenibilità, per salvaguardare e valorizzare il paesaggio e le aree protette, oltre che per promuovere il consumo dei prodotti territoriali.

"Da tempo, anche a seguito di un percorso consiliare di valutazione, il Comune di Calci si era mosso per cercare di capire quale potesse essere uno strumento nuovo ed aggiuntivo per valorizzare ulteriormente i propri prodotti d’eccellenza, a partire da quelli agricoli- ha affermato il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti- e con essi tutto il territorio. L’idea di optare, fra le varie possibilità, sul Distretto Rurale, forma riconosciuta e valorizzata da apposta Legge Regionale, era emersa chiaramente anche da operatori del territorio e associazioni di categoria. Presenti anche il sindaco di Pisa Michele Conti e rappresentanti delle amministrazioni dei territori coinvolti. "Quello di stamani è un accordo importante per la nostra città e i comuni dell’area Pisana-ha sottolineato Conti- un territorio con grande vocazione agricola che viene dal passato ma che esiste ancora oggi. La tipicità e l’autenticità delle nostre produzioni agroalimentari rappresentano un valore aggiunto che va difeso e tutelato, poiché valgono anche in termini economici e occupazionali" ha concluso il sindaco.

Alessandra Alderigi