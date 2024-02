Un sabato di MusicaVerde

Terzo pomeriggio musicale, sabato 17 alle 17.30, nel Ridotto del Teatro di Pisa con i concerti di MusicaVerde, la rassegna nata nel 2021 che vede sul palco i giovani talenti dell’Accademia di Musica Stefano Strata e di avvicinare il pubblico cittadino di ogni età alla conoscenza della musica sinfonica. Chitarra e pianoforte gli strumenti in programma questo sabato che sarà eseguito da Ysé Dastugue (chitarra) e Filippo Tenisci (pianoforte). Sarà un viaggio musicale tra alcune delle più belle pagine di Brouwe, Barrios Mangoré, Liszt e Beethoven. I concerti degli allievi saranno come sempre introdotti da Milli Russo, musicologa e presidente dell’Accademia Strata. I biglietti (12 euro intero; 6 euro ridotto per ragazzi sotto i 12 anni) sono in vendita al botteghino del Verdi (fino a sabato ore 11-13; martedì, giovedì e sabato, anche 16 - 18) e acquistabili anche per telefono (050.941188) e su www.vivaticket.comYsé Dastugue ha studiato chitarra in Francia con Benoît Albert, in Spagna con Francisco Bernier e sta terminando il suo Master in Italia con Giampaolo Bandini. Ha partecipato a numerose masterclass e si è esibito in importanti festival (“PaganiniGuitar Festival”, “Incontri Chitarristici di Gargnano”, “Festival de la Guitarra de Sevilla”, “Festival Toulouse Guitare”, . ...) e concorsi internazionali (1° Premio al Concorso “Niccolò Paganini” di Parma 2023, 1° Premio al “Paolo Ambroso” di Rovigo 2022, 1° Premio al Concorso “Federico Orsolino” di Genova 2023, ...). Nel 2023 ha seguito la masterclass tenuta dal M° Lorenzo Micheli all’Accademia di musica Stefano Strata di Pisa di cui è risultato vincitore della Borsa di studio come miglior allievo. Filippo Tenisci è nato nel 1998 a Tirana e nel 2022 si è laureato nel Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno con 110, lode e menzione d’onore. Ha frequentato masterclass con i rinomati maestri Beatrice Rana, Elisso Virsaladze, Boris Petrushansky, Andrea Lucchesini, Ewa Pobłocka, Justas Dvarionas, Uta Weyand, Jun Kanno, Ralf Nattkemper e Elisabetta Guglielmin. Nel 2021 ha debuttato con l’orchestra di Roma Tre nel Concerto n.15 K 450 di W. A. Mozart e nell’ambito del Baglini Project, ha suonato nel concerto per 3 pianoforti e orchestra di W. A. Mozart, con i pianisti Giuseppe Rossi ed il M° Maurizio Baglini. Nel 2019 ha vinto il secondo premio e il premio “Scarlatti” al Riga International Competition for Young Pianists. Nel 2018 è stato proclamato vincitore assoluto dell’International Competition for Youth “Dinu Lipatti”, ha vinto il primo premio al concorso Franz Liszt nell’Accademia di Ungheria a Roma.