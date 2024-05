Un ponte per il fratino. Evento conclusivo del Progetto al Comune di Vecchiano

Vecchiano (Pisa), 10 maggio 2024 - Sabato 11 Maggio dalle 9 alle 12 alla sala consiliare del Comune di Vecchiano, si terrà l’evento conclusivo del progetto educativo “Un ponte per il fratino”. Le classi 1A indirizzo turismo e 2A indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing dell’IIS Galilei Pacinotti di Pisa presenteranno gli esiti e gli elaborati del percorso di apprendimento e servizio solidale svolto in collaborazione con le Associazioni “Legambiente Pisa” e “Un Ponte Per”. Durante l’anno scolastico gli studenti e le studentesse hanno affrontato i temi della tutela ambientale e della gestione dei conflitti, analizzando una situazione concreta, che coinvolge il nostro territorio, in particolare a Marina di Vecchiano, nelle riserve della Bufalina e di Bocca di Serchio all’interno del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. Attraverso l’educazione alla pace e alla convivenza hanno provato a confrontarsi e a risolvere una microsituazione di conflitto in un’area, dove nidifica il fratino tutelato dalla Direttiva Uccelli e che viene normalmente utilizzata d’estate come località balneare e d’inverno ha ospitato per anni un poligono di tiro militare. Dopo una serie di laboratori con gli educatori a scuola e con uscite sul campo dove hanno potuto incontrare i diversi soggetti che usufruiscono della spiaggia, gli studenti hanno elaborato delle attività di sensibilizzazione e di pubblicità sulla situazione venutasi a creare in quest'area del nostro territorio, provando a fare semplici proposte riguardo alla tutela della biodiversità e di una zona dell'area dunale di Marina di Vecchiano e riportando alle Istituzioni Locali quanto appreso, sperimentato e proposto. Oltre agli studenti, all'incontro, previsto per la mattina del giorno SABATO 11 MAGGIO 2024 nella Sala consiliare del Comune di Vecchiano dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed aperto alla cittadinanza, parteciperanno anche il Sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori e l’assesora all’ambiente Canarini, la Dirigente scolastica dell'Istituto Gabriella Giuliani, i docenti referenti del progetto Francesca Mirri e Fausto Pascali, Presidente del Centro Ornitologico Toscano, Luca Puglisi, gli educatori delle associazioni Andrea Somma (per Legambiente) e Celeste Palermo (Un Ponte Per).

M.B.