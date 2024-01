Un gesto per aiutare gli alluvionati. Bella cena nella sala di Arena Metato

Ritrovarsi tutti insieme nella sala polifunzionale di Arena Metato per un aiuto concreto a favore degli alluvionati della nostra regione. E’ con questo spirito che a metà dicembre è decollata l’iniziativa "Un aiuto per la Toscana" grazie all’impegno di Pubblica Asssitenza srl di Pisa insieme alle associazioni Circolo Ricreativo Casa del Popolo e Circolo Arci di Arena Metato. L’utile della serata raccolto grazie alle contribuzioni volontarie degli organizzatori e dei tanti presenti è stato versato a favore di ANPAS Toscana ODV ( IBAN IT 28 J 030 6902 9011 0000 0010 106) per un aiuto alle famiglie devastate dagli inondamenti sul territorio all’inizio dello scorso novembre. Ringraziamenti e calorose strette di mano alla fine dell’incontro con l’invito a forme di ulteriore solidarietà da parte di tutti. "Di fronte a danni e disastri di grandi proporzioni – ha puntualizzato alla fine Alessandro Betti, presidente della Pubblica Assistenza di Pisa - crediamo sia doveroso far sentire concretamente ora e in futuro, anche la nostra vicinanza".

Luciano Bartalini