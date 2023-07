Un fiume di libri in piazza Cavallotti Incontro con autori e case editrici

Parte ufficialmente la rassegna "Un fiume di libri in piazza Cavallotti", dove l’agorà e il mondo dell’editoria si incontrano. Organizzato dalla Libreria Erasmus, con la partecipazione di 8 case editrici della provincia di Pisa, l’evento è giunto alla terza edizione e si terrà dal 10 al 21 luglio col patrocinio del Comune di Pisa. Parteciperanno alla rassegna Astarte Edizioni, Campano Edizioni, Carmignani Editrice, Edizioni Ets, Felici Editore, Marchetti Editorie, Pacini Editore e Mds Editore. Sarà anche presentato il nuovo libro di poesie di Jonathan Rizzo, unico non edito dalle case editrici partecipanti.

La rassegna estiva vedrà, tra i suoi autori più noti, la partecipazione di Massimiliano Barsotti, Stefano Renzoni, Athos Bigongiali, Pierantonio Pardi e Sergio Costanzo. "L’evento valorizzerà le realtà del territorio – dichiara Enrico Stampacchia della libreria Erasmus –. Piazza Cavallotti sarà punto di incontro tra autori e lettori. Alla rassegna si punterà soprattutto sulle nuove uscite con prime presentazioni e pubblicazioni più recenti". "Lo spirito dell’iniziativa è quello di ricreare quei rapporti umani e sociali intorno al valore del libro che si può legare alla parola ‘libertà’" aggiunge l’assessore alla cultura Paolo Pesciatini.

Tocca poi ad alcuni dei rappresentanti delle case editrici intervenire alla presentazione dell’evento: "Piazza Cavallotti è ormai un centro culturale in cui far declinare la storia della nostra città - asserisce Marco Castellano de Il Campano -. Presenteremo il nuovo libro di Sergio Costanzo ’Tutti i perché della Torre’ dedicato alla Torre di Pisa che fa parte della collana Pisa dei Miracoli". Così Anita Paolicchi di Astarte Edizioni: "la nostra è l’ultima casa editrice nata a Pisa. Il nostro progetto presenta alcune tematiche di attualità che non possiamo ignorare e ad alcune di queste si legherà il nostro intervento. Il diritto alla cittadinanza è un tema universale". Fabrizio Felici di Felici Editore dice: "Riproporremo un prodotto editoriale degli anni ’70 di cui si occupò anche mio padre. Si racconterà uno spaccato diverso di una Pisa incastonata in un periodo molto diverso rispetto a quello attuale". Presente anche Chiara Del Corona di Carmignani Editrice: "La nostra casa editrice è una realtà piccola e indipendente e i nostri sono libri a chilometro zero".

Michele Bufalino