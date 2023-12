Un bonus bebè ancora più ricco

Un contributo fino a 1500 euro per ogni figlio nato nel 2023, spendibile presso farmacie ed esercizi commerciali convenzionati per l’acquisto di beni di prima necessità legati alla nascita, alla maternità e ai bisogni che la famiglia incontra nel particolare momento della nascita di un figlioa.

Oltre al bonus benzina, torna anche quest’anno il “Bonus Mamma e Bebè 2023”, approvato nei giorni scorsi con una delibera di giunta. Sulla misura sono stati messi a disposizione 100mila euro.

L’atto approvato dall’amministrazione comunale fissa anche una serie di requisiti per l’accesso all’agevolazione in vista della prossima pubblicazione di uno specifico bando pubblico. Anche in questo caso, come per il bonus benzina, occorre essere residenti nel Comune di Pisa al momento della presentazione della domanda; essere cittadini italiani oppure avere la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso di Permesso di soggiorno CE di lungo periodo in corso di validità; avere ununa figlioa nato nel periodo 1 gennaio 2023-31 dicembre 2023 oppure, in caso di adozione o affidamento preadottivo, avere un figlioa iscritto nel nucleo familiare di riferimento nel periodo specifico (anno solare 2023); avere un ISEE ordinario in corso di validità senza omissionidifformità di importo pari o inferiore a 25.000,00 euro.

Nel 2022 erano state 165 le istanze risultate beneficiarie dell’agevolazione, delle quali 10 riferite a nascite gemellari, per un contributo di 632,18 euro a nuovo nato.