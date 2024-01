Ubriaco in lungarno Pacinotti si sdraia sul cofano della Volante

Notte movimentata. Intorno alle 2, mentre transitava in lungarno Pacinotti, una pattuglia della polizia è stata costretta a fermarsi da un giovane che urlando e insultando i poliziotti, senza alcun motivo, si è sdraiato sul cofano dell’auto impedendone la marcia. I poliziotti preservandone l’ incolumità, visto che c’erano altre auto in transito, hanno con non poca fatica ridotto all’impotenza e fatto scendere dal cofano l’ individuo, che è stato poi portato in Questura dove è stato identificato per un 31enne di una frazione di Pontedera, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e al codice della strada, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

E sempre nella mattinata di sabato, intorno alle 8, una volante è stata inviata dalla Sala Operativa della Questura sempre in zona stazione, da dove era arrivata la segnalazione di tre soggetti sospetti che volevano acquistare tutte i prodotti per fare colazione. Sul posto la pattuglia della polizia ha identificato i tre, stranieri, uno dei quali in effetti ha pagato circa 200 euro per acquistare vari vassoi di cornetti e schiacciate esposte in vetrina, che servivano per la loro comitiva.