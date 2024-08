Tutto pronto per Bagni di Luce. Protagoniste le arti performative

Domani a San Giuliano Terme, per la festa di San Bartolmeo, spettacolare edizione di ‘Bagni di Luce’, il festival dedicato alla luce e alle arti performative. Un evento rilanciato con uno sguardo attento alla contemporaneità sotto la direzione artistica di Martina Favilla. Il teatro, la danza, il circo contemporaneo, la musica, l’arte e la luce si fondono per dar vita ad uno spettacolo tra i più suggestivi del calendario culturale e performativo toscano. "L’Estate sangiulianese ci sta regalando straordinarie emozioni – afferma il sindaco Matteo Cecchelli – grazie ad una vivacità culturale che coinvolge i più svariati rami dell’arte, come già visto con Bagni di vino e Bagni di stelle. Grazie alla cultura possiamo valorizzare a pieno i bellissimi contesti di San Giuliano Terme". Per le vie e le piazze di San Giuliano Terme si alterneranno molti artisti, come il concertino itinerante ‘La Strada’, della street band Camillo Cromo e in largo Shelley la Compagnia Opera Fiammae presenterà ‘Opera Florea’, installazione onirica di vetro, fuoco e metallo e lo spettacolo di Fuoco del Drago Bianco, ‘Etna’. In Piazza Italia, le evoluzioni acrobatiche su Sway Pole, di Tatiana Foschi, in piazza della Chiesa, il connubio acqua e luce darà vita al Concerto di Cristallofonia ‘The Voice of Crystal’, musica con bicchieri di cristallo, di Robert Tiso. Al Parterre, ex parco dei Pini, dalle 18,30 Giochi futuristici del passato, in un allestimento straordinario adatto ad adulti e bambini. Alle 21 ‘Fulmini sotto le Stelle’ di Nikola Tesla, dalle 22 via al Dj set di Andrea Andreotti ‘90 e dintorni’. Dalle 18 alle 21,20 visite guidate, con l’Associazione La Tartaruga, alle sorgenti Fico Corso e Caldaccoli, partenza dal parcheggio della Stazione (per info e prenotazioni: 339.6478851 o [email protected]).

