Tre agenti in più dal 2023 alle Volanti

Tre agenti in più all’Upgsp, Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico. Ad annunciarlo è il segretario generale provinciale Siulp Pisa Vito Giangreco: "Ringraziamo il questore Bonaccorso che a seguito del periodo di prova dei nuovi agenti assegnati a dicembre alla questura di Pisa, ben 3 sono stati destinati alle volanti quale ulteriore input nella difficile e complessa attività di prevenzione e controllo del territorio pisano che ha sempre più la morfologia di una vasta area metropolitana considerato la presenza dell’università, dell’aeroporto, dell’importante snodo ferroviario, della città della della salute con l’ospedale di Cisanello e Santa Chiara che ogni giorno annovera l’arrivo di tantissime persone provenienti da tutta l’Italia". "Purtroppo – aggiunge – come diciamo già da un anno ciò non basta ed approfittando del fatto che tra circa 80 giorni Pisa sarà interessata dalla tornata elettorale per leggere il sindaco e la nuova giunta lanciamo un appello e un un guanto di sfida a tutti i candidati e a tutti i partiti coinvolti nella mandata elettorale: “Non considerate la sicurezza della città solo come una emergenza”".