Trattore divorato dalle fiamme: paura in strada, intervento dei vigili del fuoco

Vecchiano (Pisa), 12 agosto 2024 – Paura in via Salcetti a Vecchiano. Un trattore è stato avvolto dalle fiamme ed è andato distrutto. Un incendio che in pochi minuti ha divorato il mezzo. E’ accaduto alle 11.15. Il guidatore ha solo avuto il tempo di scendere, poi appunto si è sprigionato il fuoco. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco di Pisa.

Provvidenziale il loro intervento. Hanno spento le fiamme, pur se il trattore è andato completamente distrutto. Non ci sono stati feriti. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza il mezzo e la zona dell’intervento. Per i rilievi e per regolare il traffico sono intervenuti anche i vigili urbani di Vecchiano.