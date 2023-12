Incinta di due gemelli, uno rischia la vita: portata in ospedale con l’aereo militare

Pisa, 17 dicembre 2023 – Una donna in stato di gravidanza e in attesa di due gemelli, di cui uno in pericolo di vita, è stata trasportata d'urgenza con un velivolo dell'Aeronautica Militare, da Bari a Roma nella tarda serata di ieri. A richiedere il trasporto aereo è stata l'Azienda Sanitaria Locale di Bari, tramite la Prefettura del capoluogo pugliese, cui ha fatto seguito - dopo un rapido coordinamento con le strutture sanitarie interessate - l'ordine di decollo da parte della Sala Operativa del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) ad uno degli equipaggi della 46esima Brigata Aerea sempre pronti al decollo per questo tipo di interventi. Lo riferisce in una nota l'Aeronautica Militare.

Il velivolo, un C130J dell'Aeronautica Militare, partito dalla base stanziale di Pisa, si è quindi diretto su Bari, dove ha imbarcato l'ambulanza con la donna a bordo per il trasferimento a Roma, dove era attesa per il ricovero e le cure specialistiche necessarie presso il Policlinico Gemelli. Questa particolare tipologia di trasporto sanitario ha permesso di ridurre al minimo i tempi del trasferimento della paziente, assicurando al contempo costante monitoraggio e assistenza medica viste le condizioni critiche di uno dei due bimbi.