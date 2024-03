Tra geroglifici e teatro, laboratori creativi al Museo della Scrittura

Pisa, 26 marzo 2024 - La primavera inizia con la fantasia e la creatività al Museo della Scrittura: giovedì 28 marzo campus pasquale dedicato ai bambini tra 6 e 11 anni. Si parte la mattina dalle 9.30 alle 12.30 con il laboratorio di scrittura: immedesimandosi in un antico scriba i piccoli partecipanti potranno scrivere i loro nomi su vari supporti come pietra, papiro e pergamena usando sia l'alfabeto etrusco sia i caratteri fenici ed i geroglifici. E poi si esplorerà la storia delle antiche numerazioni divertendosi con tabula, torre di Brama ed altri giochi antichi. Si continua il pomeriggio dalle 15.30 con 'Le ombre raccontano', in collaborazione con Valentina Lisi di Manifattura Lizard: laboratorio per la creazione della propria sagoma in cartoncino, teatro delle ombre, giochi di luce colorata e storie inventate con le silhouette create. Costo per l'intera giornata 10 euro compresi i materiali (9 euro se soci Coop), possibilità di partecipare solo il mattino oppure solo il pomeriggio al costo di 5 euro, per info e prenotazioni [email protected] oppure via telefono chiamando il numero 345-3038991. Orari effettivi: accoglienza alle 9 e chiusura alle 13, nel pomeriggio apertura alle 15 e chiusura alle 18, il museo rimane chiuso durante la pausa pranzo. L'iniziativa rientra nel cartellone 'S-passo al Museo' della Regione Toscana. Il Museo didattico si trova in via De Amicis 36 a San Miniato Basso e rappresenta un vera e propria esperienza interattiva nella storia della scrittura e dell’evoluzione dei vari tipi di supporto. CoopCulture è la cooperativa che per conto del Comune di San Miniato gestisce i Musei Civici: la Rocca Federiciana, il Museo di Palazzo Comunale con l'Oratorio del Loretino, il Museo della Memoria, il Museo della Scrittura.

M.B.