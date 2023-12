Torna una fiaba sotto l’albero ‘La scuola degli elfi e altri racconti’ ll libro in regalo con La Nazione

La curiosità che fa crescere. È questo comportamento che è al centro della trama delle tre storie “La scuola degli elfi e altri racconti”, Pacini editore, che saranno distribuite in abbinamento gratuito con La Nazione sabato 16 dicembre a Pisa, area pisana, Pontedera e Livorno, grazie al sostegno di numerosi sponsor. Il settimo volume, nato dalla penna di nonna Lela (Daniela Marazzini) per la collana “A Marianeve”, parla di questo istinto che aiuta i bambini a crescere e fa parte dell’evoluzione dell’uomo. Curiosità la mettono anche i disegni dell’artista livornese Fabio Leonardi che dà vita alle parole della nonna di Marianeve, la piccola scomparsa troppo presto. I libri a lei dedicati hanno costruito scuole e biblioteche in Etiopia attraverso il GMA, Gruppo missioni in Africa, sezione di Pisa. E così orsetti, scoiattolino ed elfi, i protagonisti delle favole di quest’anno, supereranno prove e impareranno tanto. Questi ultimi, non avendo studiato, non sanno leggere neppure le letterine dei bambini. Impossibile così diventare gli aiutanti di Babbo Natale. E la scuola? Basta costruirne una. Proprio come accade in Etiopia grazie ai libri per Marianeve. Una magia in entrambi i casi.

