Torna la festa di fine estate: nel cielo di Marina i colori dei giochi pirotecnici

Pisa, 30 agosto 2023 – Sabato 2 settembre alle ore 23 ritorna il consueto e atteso spettacolo dei fuochi d’artificio sul lungomare di Marina di Pisa, organizzato dall’assessorato al turismo del Comune di Pisa. Lo spettacolo pirotecnico sarà visibile su tutto il lungomare, ma l’esecuzione avverrà nell’area di fronte a piazza Gorgona con 3 postazioni a distanza di 200 metri l’una dall’altra. Per motivi organizzativi e tecnici si segnala il divieto di balneazione e di accesso al tratto interessato a partire dalle ore 7 di mattina.

“Un'estate ricca di eventi - afferma l'assessore al turismo Paolo Pesciatini - che ha visto la partecipazione di un pubblico numerosissimo sulla costa pisana, grazie ad un intenso e variegato calendario di iniziative che ha coinvolto tutte le località del nostro Litorale, Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, e a un’ampia offerta rivolta a giovani, adulti e famiglie. Una stagione che ancora non è arrivata a conclusione: infatti l'intenzione dell'amministrazione è quella di prolungare la stagione turistica oltre i mesi estivi. Sabato 2 settembre ci sarà il consueto appuntamento con lo spettacolo pirotecnico a Marina di Pisa, con i fuochi d'artificio che renderanno ancora più emozionante lo scenario del litorale pisano. Infine lo straordinario evento del 1° ottobre con le attesissime frecce tricolori che realizzeranno uno show indimenticabile”.

LE MODIFICHE AL TRAFFICO. Per il regolare svolgimento della manifestazione sono stati necessari alcuni provvedimenti alla sosta e alla viabilità. Dalle ore 18:30 del 2 settembre fino alle ore 1 del 3 settembre sospensione della pista ciclabile e divieto di circolazione dei velocipedi e veicoli assimilati in via Repubblica Pisana, piazza Gorgona lato mare, piazza Sardegna lato mare e via Padre Agostino da Montefeltro. Inoltre divieto di circolazione di tutti i veicoli compresi velocipedi e veicoli assimilati in via Francardi dall’intersezione con via Moriconi a via della Repubblica Pisana, via Gualduccio dall’intersezione con via Moriconi a via della Repubblica Pisana; braccetto nord e sud di piazza Gorgona di collegamento da via Moriconi a piazza Gorgona lato mare; via Gusmari dall’intersezione con via Moriconi a via della Repubblica Pisana; via Inghirami dall’intersezione con via Moriconi a via della Repubblica Pisana.