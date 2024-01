Torna il viaggio dei "Giorni Classici" del Galilei

Dal mito delle Baccanti a Frankestein. Torna il viaggio dei "Giorni Classici" del Liceo Classico G. Galilei, giunto ormai alla sua decima edizione. Ogni anno, la prima settimana di gennaio dopo il rientro dalle vacanze natalizie, gli studenti dell’istituto organizzano in modo autonomo un percorso guidato all’interno della scuola, con una serie di animazioni che spaziano tra arte, letteratura, musica e cinema nelle aule e quadri viventi e allestimenti scenografici lungo i corridoi. Un evento, quello dei Giorni Classici, che riesce ad attrarre allo storico liceo tantissimi studenti di ogni scuola di ordine e grado e non solo, affermandosi come un appuntamento molto sentito e partecipato da tutta la comunità pisana. Il tema centrale di questa edizione sarà "Oltre i limiti: la hybris e le sfide dell’uomo" (la hybris è un concetto dell’antica Grecia, che indica la tracotanza e l’orgoglio che, derivato dalla propria potenza o fortuna, porta l’uomo a ribellarsi contro l’ordine costituito, divino o umano). Sarà possibile partecipare ai Giorni Classici venerdì 12 gennaio, dalle 15:00 alle 18:00, e sabato 13 gennaio, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. È necessaria la prenotazione sul sito https://iisgalileipacinotti.edu.it/giorni-classici-2024-oltre-i-limiti/ ai due moduli Google dedicati all’evento, scegliendo il giorno e la fascia oraria di preferenza. La durata indicativa del percorso è di circa un’ora e mezzo: gli ultimi giri completi partiranno alle 11:30 e alle 17:30, ma presentandosi in orario successivo, entro le 12 o entro le 18, sarà possibile assistere ad alcune rappresentazioni.

Giulia De Ieso