Torna il “Csi on tour”: il villaggio dello Sport arriva in piazza Vittorio Emanuele

Pisa, 29 maggio 2024 - Dal rugby al judo, dalla scherma alla pallavolo e poi ancora pallacanestro, pickleball, danza, kickboxing, attività ludico-motoria e d’animazione per i più piccoli. Sabato 1° giugno dalle 10 alle 18 in piazza Vittorio Emanuele II, la città di Pisa accoglie lo sport in piazza con il patrocinio del Comune di Pisa, la tappa di “CSI in Tour - a ciascuno il suo sport”, progetto ideato dal Centro Sportivo Italiano Toscana e organizzato in città dal Comitato Territoriale CSI Pisa APS e dal suo braccio operativo la Polisportiva CSI Pisa ASD – APS.

Nella tappa pisana l’evento vede la collaborazione con Run4Unity – Sportmeet, rete internazionale di sportivi. La mattina vedrà la partecipazione delle scuole, mentre nel pomeriggio ci sarà l’apertura a tutta la cittadinanza. La partecipazione alla manifestazione è totalmente gratuita e a tutti verranno offerti merenda e gadget.

Istruttori ed educatori sportivi coinvolgeranno bambini, ragazzi e genitori nell’itinerante villaggio dello sport allestito per sperimentare diverse discipline sportive e partecipare alle varie attività ludiche. CSI in Tour 2024 è arrivata alla sua nona edizione, ha il patrocinio di Regione Toscana, Anci, CONI, Sport e Salute, ANSMeS; il sostegno della Regione e del main sponsor Esselunga, di Menarini Group, Decathlon, Banco BPM, Estra.

CSI in tour 40 tappe da aprile a ottobre 2024, coinvolge le istituzioni pubbliche e gli enti privati creando una sinergia affinché il progetto ideato per i bambini e ragazzi, possa essere condiviso e attivato gratuitamente nelle piazze di ogni città e paese, nei centri culturali, sportivi, parrocchiali, nelle scuole. Significative opportunità e luoghi di incontro e socializzazione che siano adatti ed efficaci per la loro crescita; cogliendo così le grandi opportunità educative che lo sport è in grado di offrire ai giovani: movimento e divertimento all'aria aperta, rafforzare i legami delle comunità e proporre modelli di vita sani e positivi. Il CSI Centro Sportivo Italiano crede da sempre che lo sport, la socialità, la promozione di corretti stili di vita può contribuire a coinvolgere i ragazzi e renderli protagonisti attivi del proprio presente e futuro.