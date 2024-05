Torna domani "La Nazione incontra" tra bon ton e senso di comunità

Un talk show per parlare di.... comunità. Metaforicamente e e concretamente. E’ il terzo appuntamento della rassegna "La Nazione in contra... Aperitivo in Borgo" durante il quale si discuterà, usando un efficace slogan dell’amministrazione comunale per la promozione turistica, uno dei diversi piani della bellezza di Pisa: il suo centro storico e la necessità di ritrovare un rinnovato senso di comunità. Ospiti Stefano Agnoloni, maestro di bon ton, un dandy che il pubblico televisivo ha ormai imparato a conoscere bene grazie alle sue ospitate sui principali canali nazionali, il giornalista de La Nazione Saverio Bargagna, autore del libro di successo "Il più buono del paese" (Astarte edizioni), l’assessore al turismo e alle attività produttive, Paolo Pesciatini, e Fabrizio Di Sabatino, storico commerciante del centro storico cittadino. L’obiettivo, infatti, è quello di "restare umani" in un periodo in cui l’io sembra prevalere al noi ad ogni livello. In un contesto storico dove le piazze virtuali si sostituiscono, a volte, a quelle reali, fisiche. Le agorà dell’incontro e del confronto. Della conoscenza e della condivisione. Nel corso del talk show parleremo ragioneremo dunque sul centro storico e il suo asse commerciale parlando delle sfide del futuro e di un mondo sempre più influenzato dallo strapotere di internet, ma anche della necessità di costruire nuove opportunità di socializzazione e di crescita senza abbandonare le radici e la nostra storia. Con Agnoloni che cercherà di aiutarci a districarci dalle trappole dell’apparire ad ogni costo (lui che per primo rifugge le griffe e si presenta ovunque elegantissimo grazie alla sua creatività), Bargagna che ci guiderà alla scoperta di Pontarno, piccolo centro della provincia pisana nato dalla sua fantasia creativa ma con quei vizi del costume così simili a quelli che viviamo nelle nostre città e con Pesciatini e Di Sabatino per capire che anche dietro e dentro una vetrina si può raccontare una storia di lavoro, di impresa e di comunità. La rassegna "La Nazione incontra... Aperitivo in Borgo" è realizzata in collaborazione con l’associazione culturale Mediterranea Music (allestimento e regia Play on service per Alla Vigna Group) e sostenuta da Geofor Patrimonio, Banca Popolare di Lajatico, Bulgarella costruzioni, Padel Hero, Camarillo, Corpo Guardie di Città, Antonia Nicoletti, Circolo Mazzei, Del Colle, Casa Ubi Maior, Cld Conglomerati, Pierigé, Mc Promo, Paim, Hts, Elettra Mfg.

Gab. Mas.