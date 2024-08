Pisa regina del mercato – La videorubrica “Dal Bar Gagna”

Pisa, 31 agosto 2024 – Pisa regina del mercato di serie B, o comunque sul podio della categoria. Il voto è la conseguenza di tre analisi complementari fra loro. Primo: il Pisa sulla carta si è rafforzato in ogni reparto costruendo una squadra estremamente competitiva nei titolari e nelle alternative.

Nel gioco delle coppie la trequarti offre addirittura un surplus di possibilità: Tramoni, Moreo, Arena, Mlakar, Vignato e (quando rientrerà) Morutan per due posti a disposizione nello scacchiere di Inzaghi. Enorme ricchezza potenziale. Se vogliamo manca un’alternativa a Caracciolo in difesa dove è comunque rimasto Rus.

Inoltre la rosa è giovanissima e di proprietà (eccezion fatta per G. Bonfanti). Inzaghi potrebbe schierare un 4-4-2 offensivo interamente nato e cresciuto nel nuovo millennio: Esteves (al netto dell’infortunio), G. Bonfanti, Canestrelli e Angori in difesa; a centrocampo Arena, Hojholt, Jevsenak e Tramoni e le due punte Nicholas Bonfanti e Lind.

Seconda analisi: i nerazzurri sono riusciti a trattenere tutti i pezzi pregiati. Da Marin a Canestrelli le richieste della Serie A sono state rispedite al mittente. Di fatto, in un rinnovamento totale che ha portato sotto la Torre otto potenziali titolari, non è stata intaccata l’ossatura centrale collaudata in questi mesi. Stiamo parlando dell’asse Canestrelli-Caracciolo, Marin-Touré e Moreo-Nicholas Bonfanti.

Terzo punto. Il Pisa è riuscito a piazzare (di fatto) tutti gli esuberi liberandosi quindi di calciatori importanti (anche dal punto di vista economico) come Torregrossa e Ionita. Di fatto gli elementi centrali fuori rosa sono tutti partiti.

In definitiva il Pisa ha investito sul mercato una cifra che oscilla fra gli 11 e i 15 milioni di euro, tanto basta per piazzarla fra coloro che hanno speso di più in Cadetteria (solo Sampdoria e Palermo). Una parte delle fortune nerazzurre passerà, anche, dall’aver indovinato calciatori meno noti a questi latitudini come Hojholt e soprattutto Lind per cui è stato fatto un investimento importante. Se Lind, in termini di gol, dovesse offrire un apporto rilevante davvero questa squadra può dire la sua per le primissime posizioni.

Il resto lo farà (e lo sta già facendo) Inzaghi.