Sul palco di Eliopoli "Occhio alle truffe"

Stasera alle 22 sul palco di Eliopoli Summer a Calambrone si esibirà la compagnia teatrale pisana "I Dicche" con "Occhio alle truffe", uno spettacolo in vernacolo pisano che metterà in luce tutti i tipi di truffe ai danni dei cittadini. Dopo la comicità musicale livornese di giovedi 29 agosto, questa sarà una serata non solo di grande divertimento, ma al tempo stesso anche di riflessione: lo spettacolo si inserisce, infatti, nella campagna di sensibilizzazione dei cittadini contro le truffe che affliggono in particolare gli anziani ed è stato fortemente voluto dal Comune di Pisa e dall’assessora Gabriella Porcaro.

La campagna informativa è diffusa attraverso affissioni pubbliche, spazi nei bus urbani e incontri con la cittadinanza; sui social del Comune e sul sito online è possibile consultare il vademecum e trovare i numeri di telefono - 112 e 050 910811 (centralino della Polizia Municipale) - da chiamare in caso di necessità e per la segnalazione di eventuali comportamenti sospetti. Al fine di diffondere maggiore consapevolezza anche quella di stasera è un’ottima occasione per ottenere regole orientative.