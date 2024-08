Tirrenia incorona Miss Litorale. Gran finale sulla terrazza Imperiale

Miss Litorale, marchio di Pro Loco litorale Pisano, arrivata alla 42° edizione vivrà la sua serata finale stasera (13 agosto) sulla terrazza Imperiale di Piazza Belvedere a Tirrenia. Per la prima volta l’elezione della Miss sarà affiancata dalla finale del mini contest Summer Award, in cui risulterà vincitore/trice uno dei sette performers in gara tra canto, danza e cabaret.

Il nuovo format pur mantenendo le caratteristiche di base del concorso di bellezza, punta su altri canoni cercando di far sentire le partecipanti le vere protagoniste, dando più spazio alle loro aspirazioni, ai loro sogni, ai loro gusti musicali e non solo. Sedici sono le Miss in gara.

Una delle novità è che oltre alla giuria ufficiale ci sarà anche una giuria di opinionisti che rappresentano i millennial e che si pone come ago della bilancia tra la Generazione Z rappresentata dalle concorrenti e i boomer rappresentati dalla giuria ufficiale (tranne Giulia Morelli, Miss litorale in carica), dal presentatore Stefano Bini etc, il tutto ovviamente in chiave ironica. Non c’è più l’obbligo di sfilare in costume né quello di utilizzare per forza un abito da sera o avere un’acconciatura e un trucco prestabiliti, ciascuna di loro può presentarsi come vuole e accessoriare il proprio look a piacimento.

I numeri appuntati sul costume, il concorso di Miss Litorale li ha già aboliti da molti anni.

Ognuna di loro si farà anche un selfie in passerella che sarà poi votato a colpi di like sulla pagina ufficiale del Concorso @misslitoraleworld . La serata inizierà alle ore 21.30.