“Ti presento Pisa” per e con i bambini

Pisa, 2 luglio 2024 - Il nuovo appuntamento della rassegna della editoria indipendente pisana “Un fiume di libri in piazza Cavallotti”, quest’anno sul tema “Nuovi sguardi su Pisa”, avrà luogo venerdì 5 luglio come sempre alle ore 21.15 in piazza Cavallotti di fronte alla Libreria Erasmus, e sarà con Antonia Casini coautrice del libro per bambini “Ti presento Pisa” (ottobre 2023, Pacini editore). L'INCONTRO - All’incontro dialogherà con l’autrice Francesca Petrucci, editor, giornalista e scrittrice e interpreteranno brani del libro gli allievi di “Fare Teatro” - Teatro Verdi di Pisa: Madalina Dominte, Mariangela Ritz, Marco Tognetti. Interverrà Francesca Pacini, direttrice editoriale della casa editrice. CASINI - “E’ un momento di ritrovo sano nel cuore di Pisa. Parleremo della nostra città ai bambini e con i bambini: il suo fiume è il personaggio principale e il più longevo", spiega Antonia Casini, una delle autrici e giornalista de La Nazione di Pisa. E proprio ai più piccoli sarà data la possibilità durante la presentazione di disegnare un angolo di Pisa con piccolo premio finale. TI PRESENTO PISA - «Ti presento Pisa» narra la storia di questa stupenda città, nata lungo il fiume, protetta dai monti; cresciuta in altezza, con le sue case torri, i campanili e le fortezze, ma anche sottoterra, attraverso tanti personaggi molto conosciuti che l’hanno vissuta: dal genio Galilei al generale Garibaldi, dalla pittrice Artemisia Gentileschi, allo scienziato Pacinotti, fino all’artista Keith Haring che ha realizzato il murale «Tuttomondo», il primo di una lunga serie di lavori di arte di strada! CAMMINARE PER PISA - Camminare per le vie di Pisa significa fare un viaggio in tante culture e storie diverse. Si tratta di itinerari alla scoperta di Pisa, delle sue leggende, dei suoi animali fantastici e dei cibi che puoi mangiare solo qui. Il testo offre molti livelli di lettura per un volume che è adatto a tutte le età a partire da 6 anni. UN FIUME DI LIBRI - La kermesse “Un fiume di libri in piazza Cavallotti” organizzata dalla Libreria Erasmus insieme a Carmignani Editrice e promossa dalle case editrici indipendenti della provincia di Pisa, si tiene a Pisa dal 30 giugno al 14 luglio con il patrocinio del Comune di Pisa e il contributo della Confcommercio di Pisa. M.B.