Ti presento Pisa in regalo ai lettori: "La guida per (ri)scoprire la città"

Riscoprire Pisa con gli occhi dei bambini. "Ti presento Pisa", il volume scritto da Antonia Casini e Donatella Puliga e illustrato da Sara Franci, arriverà sabato 9 novembre nelle case dei lettori de La Nazione (di Pisa e Pontedera) in abbinamento gratuito con il giornale per festeggiare i suoi 165 anni. Il volume, edito da Pacini Editore, è una guida della città attraverso la sua storia, le sue tradizioni e i suoi personaggi, pensata per bambini ma rivolta a tutte le fasce d’età. "Una lettura per tutti - spiega Francesca Pacini - con un messaggio ben preciso: leggere ci fa crescere e ci permette di viaggiare con la fantasia". Perché la scelta di distribuirlo con il giornale?

"L’idea era quella di raggiungere un pubblico molto ampio e avere una distribuzione capillare del libro, pensando ai lettori di oggi e di domani. In questo modo ‘Ti presento Pisa’ arriverà con il quotidiano direttamente nelle nostre case".

Un libro, quindi, che vuole rivolgersi a grandi e piccini.

"Nasce come guida pensata per bambini e ragazzi, ma può essere una lettura piacevole per tutti. Alcuni nonni che l’hanno comprato per i loro nipoti ci hanno detto di aver imparato cose nuove attraverso gli spunti e le curiosità di carattere storico o aneddotico contenuti nel libro. E’ una lettura che aiuta a conoscere meglio Pisa e può essere utile sia per chi ci vive sia per chi viene da fuori e vuole averne una visione completa".

Può aiutare anche in ottica turistica?

"Certo. E’ un libro che si legge velocemente, ma al tempo stesso offre un quadro completo della città attraversandone i luoghi e la storia. Come altri libri della collana, ‘Ti presento Pisa’ sarà tradotto in inglese, proprio per arrivare anche ai turisti di lingua straniera".

Come si inserisce all’interno della collana?

"A caratterizzare i volumi di ‘Ti presento’ è la copertina: anche nel caso di Pisa c’è un sipario che si apre, proprio perché l’idea è di guidare i lettori in una sorta di rappresentazione teatrale. Fa parte della "Piccola narrativa" dedicata a bambini e ragazzi, comprende una serie di volumi dedicati alle più belle e famose città italiane e tutti illustrati da Sara Franci. Dopo Firenze, Siena, Pisa e Torino usciremo presto con l’Isola d’Elba".

