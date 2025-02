Tempo di cavalli. A San Rossore parla il "Gioco"

Aria di Gioco del Ponte oggi a San Rossore con il premio Magistratura dei Satiri, Handicap Limitato sulla distanza dei 1900 metri. Il pronostico vede Fly By Fly in discreta evidenza avendo frequentato la prime categorie (anche se oggi potrebbe soffrire il top weight). Un handicap di pari moneta è il premio Luigi Toni, metri 2200, che fu uno storico e apprezzato collaboratore della società Alfea. Il figlio Stefano, che ha preso le redini dell’impresa dopo la scomparsa del padre, è anche il Magistrato dei Satiri, circostanza che lega le due corse. Rock Life è il maggiore indiziato al successo. La condizionata dedicata a Renzo Guidotti, già consigliere della società Alfea nella presidenza Harry Bracci Torsi, è tradizionalmente la corsa di preparazione al premio Thomas Rook, giunto quest’anno all’edizione numero 58, in programma il 9 marzo. Riflettori puntati su Madram, vincitore al debutto. Alfea dedica spesso alcune corse a personaggi che furono presenti con ruoli diversi nella vicenda ippica pisana. Oggi è il caso delle due corse dedicate a Enzo Gabbrielli (debuttanti sui 1500 metri, con nove puledri al via), che fu uomo di cavalli durante tutta la sua vita lavorativa collaborando con i maggiori trainer dell’epoca, e a Franco Ferrucci (femmine in handicap sui 1300 metri, con undici velociste a confronto), medico ma anche titolare di colori di scuderia, allenatore nonché comproprietario di un impianto ippico nel cuore di Barbaricina. Un’altra corsa che merita di essere ricordata è il premio Ludovica Albertoni, amazzone agguerrita e coraggiosa che vinse 56 corse in carriera. La prova vede al via tredici cavalli sui 1500 metri.

Come ogni domenica l’ippodromo riserba la sua attenzione al pubblico di ogni età con varie iniziative. Oltre al tradizionale “Dietro le Quinte” e all’animazione di Ippolandia, anche oggi si festeggerà il carnevale con le consuete modalità: zucchero filato ai bambini che si presenteranno mascherati dopo aver ritirato all’ingresso principale il ticket di partecipazione. Sulla pista si annuncia inoltre un affascinante spettacolo rappresentato da prove da lavoro di cani border collie su gregge di pecore bianche e nere e caprette nane tibetane. L’esibizione, che vivrà di vari momenti nel pomeriggio, è curata dal Cortona Sheepdog Training Center. E al Corner Street Food, piadine sia dolci che salate. Insomma, un pomeriggio diverso e stimolante.

Sette corse in programma, si inizia alle 13,50; questi i nostri favoriti: I corsa: Ancora Drago, Cima Sound, Glory Box; II: Ciudad Juarez, Anca Nighedda, Ciampino; III: Madram, Clone Jet; IV: Fly By Fly, Grey Creek; V: Cali Girl, Borragine, Grinfia; VI: Rock Life, Manning, Valdicava; VII: Falconetta, Scalea, Fulsome.