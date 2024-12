"Telecamere promesse mai installate"

"Dove sono le telecamere a Oratoio?" È la domanda che il comitato di quartiere Oratoio e Riglione rivolge all’amministrazione comunale, a seguito della redazione del nuovo DUP (Documento Unico di Programmazione), lo strumento che indirizza l’attività strategica e operativa del Comune di Pisa. Nel documento, tra gli obiettivi strategici del prossimo triennio, il comitato denuncia che, "con nostra grande sorpresa, non è previsto alcuno stanziamento per i quartieri di Oratoio e Riglione".

Una promessa che, secondo i cittadini, "era stata fatta in sede di assemblea cittadina", soprattutto dopo l’omicidio di Rezart Arshiaj, conosciuto da tutti come "Beni", il piastrellista albanese ucciso la sera del 6 ottobre a Oratoio. In seguito a quel tragico evento, circa 300 persone avevano sfilato silenziosamente per le vie del quartiere, chiedendo maggiore sicurezza. "Durante l’incontro – prosegue la denuncia del comitato –, tenutosi dopo il tragico evento, è emerso che i crimini risultano distribuiti uniformemente sul territorio, sia nei quartieri periferici che in centro. Quali i criteri adottati per individuare le aree in cui incrementare la videosorveglianza? Cosa altro deve accadere affinché sia ascoltata la richiesta di maggiore sicurezza?" si domandano i membri del comitato. "Se è stata redatta una programmazione degli stanziamenti per l’installazione di questi dispositivi, quando è previsto che sarà il turno dei nostri quartieri?" insistono i residenti e chiedono all’amministrazione risposte certe e il rispetto delle "promesse fatte alla nostra comunità".

EMDP