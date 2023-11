Tecnici della prevenzione. Si votano le commissioni

Il 2 e 3 dicembre si votano le commissioni d’albo di alcune professioni sanitarie dei tre capoluoghi toscani e "Promuovere" si propone come nuova commissione d’albo per i Tecnici della Prevenzione di Pisa Livorno e Grosseto. I componenti della lista sono Alessia Cappello, 29 anni di Pisa, che si candida alla presidenza, con Giovanni Ceccanti (59 anni, di Pisa) Giulia La Mantia (28 anni, di Livorno) Sara Pastorelli (31 anni, di Grosseto) e Alberto Zilli (37 anni, di Pisa). L’albo dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, come quello delle Professioni che fanno parte dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della riabilitazione e della prevenzione per il territorio di Pisa, Livorno e Grosseto giunge al suo secondo ciclo. Si vota il 2 e 3 dicembre a Livorno (Palazzo Pancaldi in viale Italia 56 (dalle 15 alle 19.30), e a Pisa, alla sede dell’ordine Via di Novecchio 11 (dalle 10 alle 19), "Promuovere - ha spiegato Cappello - è mossa da un progetto di gruppo di lavoro al servizio di iscritti e cittadini. Negli ultimi anni, questo approccio ci ha contraddistinto nella progettazione e proposta di validi percorsi formativi per gli iscritti, nella realizzazione di progetti a livello nazionale di promozione della professione, implementazione della formazione universitaria e di consolidamento di una rete nazionale di professionisti. Adesso il nostro obiettivo è quello di estendere, anche negli altri ambiti di competenza dell’albo professionale, il nostro approccio propositivo e la passione che abbiamo per questo lavoro. Per perseguire i nostri obiettivi, vogliamo puntare sulla partecipazione attiva dei professionisti coinvolgendo gli iscritti del territorio di Pisa, Livorno e Grosseto nelle attività svolte, in base alle competenze di ciascuno".