"Teatro Nuovo di Pisa ospita assemblea pubblica in risposta alla violenza contro gli studenti: solidarietà e partecipazione per difendere la democrazia"

"Un’assemblea pubblica libera e partecipata si terrà in teatro domani dalle 15 alle 18". Lo annuncia il Teatro Nuovo con il coordinamento ‘Studenti Medi’ "in convinta risposta ai gravi fatti accaduti venerdì mattina quando una pacifica manifestazione degli studenti pisani è stata repressa dalla Polizia di Stato con inusitata violenza". Il Teatro così continua il proprio annuncio: "visto lo sdegno universale e la grande mobilitazione cittadina che ne è seguita, il Teatro Nuovo, come segno tangibile di solidarietà, ospiterà un’assemblea pubblica libera e partecipata" A presiedere l’assemblea gli Studenti Medi di Pisa che "per primi insieme ai loro colleghi universitari e financo delle medie inferiori, hanno subito questo atto di rabbiosa repressione. L’assemblea ovviamente sarà pubblica e aperta a tutta la cittadinanza e a tutte le strutture politiche, sindacali, associative e culturali che hanno solidarizzato con gli studenti". "Tutti potranno – si legge ancora nel comunicato – partecipare e intervenire nello spazio dedicato agli interventi liberi".

Il Teatro Nuovo "invita a partecipare, come singolo o come gruppo, collettivo, associazione o altro, così come invita vivamente alla partecipazione tutti gli artisti e i lavoratori dello spettacolo di Pisa, nella convinzione che nessuna politica culturale è possibile se vengono messi in discussione gli spazi di agibilità democratica della città e del Paese".