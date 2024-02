Teatro "Back to dance"

Danza, i Kataklò tornano al Teatro di Pisa con un inno alla vita e alla socialità. Venerdì 1° marzo sul palco del Verdi arriva "Back to Dance", lo spettacolo che ha segnato il ritorno alle scene della più famosa compagnia italiana di athletic theatre.

I Kataklò, la più famosa compagnia italiana di athletic theatre, tornano sul palco del Teatro di Pisa portando il loro inno alla vita e alla socialità. Secondo titolo nel cartellone della Stagione di Danza del Verdi, "Back to Dance" è lo spettacolo che ha segnato il ritorno alle scene dei Kataklò dopo la chiusura forzata dei teatri durante la pandemia. Venerdì 1° marzo alle 21, la compagnia fondata da Giulia Staccioli porterà sulla scena frammenti inediti e di repertorio accomunati da un unico fil rouge, il desiderio di danzare e di recuperare il tempo. Scelte artistiche e costumi, riadattati e rinnovati da vecchie produzioni, perseguono lo stesso ideale di recupero. L’ideazione e la direzione artistica portano la firma di Giulia Staccioli. In scena Gian Mattia Baldan, Matteo Battista, Giulio Crocetta, Carolina Cruciani, Eleonora Guerrieri, Sara Palumbo. Assistente alle coreografie: Irene Saltarelli, costumi Elia Docente e Aurora Mazzi, disegno luci Sharon Remartini e Fabio Passerini. Una produzione Kubo. Biglietti in vendita al Botteghino del Teatro di Pisa (aperto dal martedì al sabato dalle 11 alle 13 e nei pomeriggi di martedì, giovedì e sabato dalle 16 alle 19), al servizio telefonico (050.941188, attivo dal martedì al sabato dalle 9 alle 11, e nei pomeriggi di martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16), su www.vivaticket.com. I prezzi dei biglietti sono compresi tra i 30 euro (intero) e gli 8 euro a seconda dei settori e delle riduzioni. L’acquisto online non consente la possibilità di beneficiare delle riduzioni. Per info e dettagli: 050.941111. "Back to dance" si svolge in un tempo unico che affronta quattro tappe differenti: l’umanità, la mitologia, l’eroismo e la leggerezza. Racconta quella umana voglia condivisa di ricominciare anche quando crollano tutte le certezze. La conquista è una rinnovata leggerezza. "Back to Dance" dà voce ai bisogni e ai desideri che l’uomo ha ormai capito essere irrinunciabili: libertà, socialità, felicità. Kataklò propone un teatro-danza energico ed espressivo in cui il corpo, attraverso uno stile che intreccia le discipline della danza contemporanea, acrobatica, aerea e del teatro fisico, viene esaltato come promotore di un linguaggio eclettico e in grado di superare barriere linguistiche, sociali e generazionali.