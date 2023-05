Taglio del nastro per lo showroom di Casa In Arreda a Calci

Pisa, 10 maggio 2023 - Dal lontano 1986 la famiglia Pescioli è leader nel settore dell'arredamento sul territorio. La qualità dei materiali e la varietà di soluzioni hanno reso Casa In Arreda un vero e proprio punto di riferimento. Dopo oltre 35 anni di attività l'azienda della famiglia Pescioli si rilancia con una nuova veste inaugurando il nuovo Showroom a Calci, al numero 3 di via Monteverdi, alla presenza del presidente Confcommercio Pisa con delega al territorio Alessandro Simonelli, del sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti e del referente territoriale di Confcommercio Pisa Lorenzo Caroti. "Veniamo da una storia di quasi 40 anni nel settore e siamo orgogliosi di ripartire con uno showroom rinnovato - dice il titolare Leonardo Pescioli -. In negozio è possibile trovare arredi e complementi delle aziende più conosciute del Made in Italy e ogni giorno mettiamo a disposizione la nostra esperienza per ispirare nuove soluzioni e dare un contributo nella progettazione degli spazi”. “Appena entrati si respira immediatamente l'aria del vero artigianato di grande qualità, oltre alla grande passione per il settore del mobile, in un ampio spazio che ospita cucine, salotti, e complementi d’arredo. I migliori complimenti alla famiglia e alle nuove generazioni” gli auguri del presidente di Confcommercio Pisa con delega al territorio Alessandro Simonelli. "È un piacere partecipare ai festeggiamenti di un'attività che investe e si rinnova. E fa doppiamente piacere che avvenga dopo il duro periodo del covid, il che rappresenta certamente un segnale di salute dell'azienda costruita dalla famiglia Pescioli, cui va il ringraziamento mio e dell'amministrazione comunale per aver continuato a credere nel nostro territorio" afferma il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti.