Taglio del nastro allo sportello decentrato per il lavoro È il primo dell’intera provincia

Rafforzare la capillarità dei servizi pubblici per l’impiego dei territori, creando un punto di riferimento per recuperare informazioni utili su tutte le opportunità riservate a chi cerca lavoro e alle aziende che necessitano di personale. La rete regionale dei servizi per l’impiego si allarga e inaugura a Cascina, dopo le recenti aperture in altre province toscane, lo sportello decentrato dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI), il primo nella provincia pisana. "Un impegno importante che ci siamo presi e portiamo avanti- afferma l’assessora alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini - mi auguro che questo nuovo punto sia davvero un’opportunità per cogliere al volo le risorse che abbiamo a disposizione nell’ambito della formazione, per cittadini e imprese, auspicando che serva per superare il disallineamento ancora presente tra la domanda e l’offerta nel settore del lavoro". Presenti all’inaugurazione anche Stefania Dini, dirigente "Servizi per il lavoro" di Pisa e Massa Carrara, e il sindaco di Cascina Michelangelo Betti: "siamo orgogliosi di poter ospitare un servizio così importante per i cittadini, non solo cascinesi – ha aggiunto il primo cittadino – lo sportello darà maggiori possibilità di accesso a un’area importante della nostra provincia per numero di residenti. Le deleghe dei Comuni nel settore del lavoro non sono ampie, ma l’attenzione a questo ambito, in una fase economica difficile come quella che stiamo attraversando, è fondamentale per l’intera comunità". La provincia di Pisa ospita attualmente quattro Centri per l’Impiego: Pisa, Pontedera, Santa Croce sull’Arno e Volterra. Secondo un’analisi effettuata rispetto al numero complessivo di abitanti e alle caratteristiche geografiche del territorio è emerso che oltre il 45% delle residenti e dei residenti della provincia si colloca nei Comuni della cosiddetta ‘Area Pisana’ e in particolare il Comune di Cascina, che si trova a metà strada tra i Centri per l’Impiego di Pisa e Pontedera, con i suoi oltre 45 mila abitanti è il comune più popoloso dopo quello capoluogo. Per questo si è deciso di collocare qui uno sportello decentrato dei servizi pubblici per l’impiego, a disposizione di cittadine, cittadini e imprese del comune stesso oltre che dei comuni confinanti. Viviamo una fase molto delicata dal punto di vista socio-economico- ha concluso nella sua analisi l’assessora Nardini- ma anche ricca di straordinarie opportunità dal punto di vista delle risorse e degli strumenti a disposizione. Occasione che dobbiamo cogliere al meglio".

Alessandra Alderigi