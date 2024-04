"Super Pasqua e alte prospettive"

Grande ottimismo per la stagione estiva a Vicopisano. Dopo una Pasqua sold out e altissime prenotazioni in vista dei Vespa World Days, l’assessore al turismo del Comune di Vicopisano, Fabiola Franchi, si definisce "assolutamente ottimista" per quanto riguarda l’incombente stagione turistica. "Nonostante non abbia ancora i dati completi sulle prenotazioni del periodo pasquale - specifica l’assessore Franchi -, ho cercato personalmente un alloggio per uno scrittore che doveva venire in città a presentare il suo libro in questi giorni e non ho trovato posto in hotel e b&b. Per quanto riguarda il flusso di turisti, a Pasqua il borgo era pieno e ho ricevuto notizie molto positive dall’associazione Ippolito Rosellini, gestori della Rocca che ha visto un grandissimo afflusso di visitatori anche stranieri". Oltre a una Pasqua molto positiva, le previsioni sulla stagione turistica sono buone: "abbiamo il tutto esaurito per quanto riguarda i giorni del Vespa World Days, dei quali posso affermare con orgoglio il dato della permanenza lunga. Le permanenze durano mediamente più di tre giorni - spiega Fabiola Franchi - anche grazie alla scelta, dopo il Covid, di molte strutture di conversi in b&b, cosa che ha reso difficile trovare operatori che affittano una stanza per una singola notte. Grazie a questo sistema e a riconoscimenti come la Bandiera Arancione, da diversi anni Vicopisano registra molto spesso il tutto esaurito. Devo dire che al momento il fronte turismo è veramente positivo e la stagione sembra molto buona". Vicopisano prevede diverse iniziative in attesa della Festa Medievale che chiude la stagione estiva. Tra queste c’è il Monte Pisano Art Festival. "Avremo molti altri eventi che puntano sul turismo esperienziale - conclude -, offrendo svago a turisti e cittadini".

Mario Ferrari