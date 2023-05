"Sull’orlo della gioia" il nuovo libro (Terra d’ulivi) della poetessa Nadia Chiaverini al Voltapagina

Domani (10 maggio) alle 18 al Caffè letterario Voltapagina, via San Martino, 71, Nadia Chiaverini, poetessa pisana, parlerà del suo nuovo libro di poesie "Sull’orlo della gioia", Terra d’ulivi edizioni 2022 . Un libro che s’insinua nella complessità del mondo contemporaneo, in un viaggio nell’anima e nella realtà odierna, in binari paralleli in cui il dire poetico si interseca con la dimensione quotidiana della vita. In dialogo con Nadia Chiaverini il poeta-performer Jonathan Rizzo. laureata in giurisprudenza, ha lavorato come direttore amministrativo al Tribunale di Pisa. Da oltre 20 anni è attiva nella promozione e diffusione della poesia contemporanea.