Street-care(zza) in piazza XX

Operatori della Fondazione Casa Cardinale Maffi, volontari dell’associazione Amici della Maffi, Fratelli e Sorelle Preziose insieme alle associazioni del territorio. Tutti insieme in piazza XX Settembre oggi dalle 15.30. "Balleremo, canteremo, regaleremo carezze" è il grido con cui viene presentata la "Street-care(zza)". L’obiettivo è sensibilizzare sul valore della carezza intesa nel senso più ampio del termine e ancora di più quando si tratta di persone fragili, come i Fratelli e le Sorelle Preziosi - così alla Maffi sono chiamati gli assistiti -. Carezza è ascoltare, avere pazienza di imboccare, rispettare i tempi delle persone, conquistarne la fiducia, offrire una "assistenza di qualità" che li consideri appunto persone, preziose nella loro fragilità, e non numeri, algoritmi. Questo è stato anche il tema del 6° Meeting della Fondazione. L’iniziativa di oggi, con il patrocinio del Comune, ha tra i promotori la neonata associazione Noi Amici della Maffi, organizzazione di volontariato che riunisce familiari, dipendenti ed ex dipendenti, amici. Lamberto Giannini e Rachele Casali si occupano della regia, aiuto regia Sara Turco. Sono loro che tengono il laboratorio di teatro che coinvolge operatori e Fratelli e Sorelle Preziosi e che dà vita ogni anno ad un coinvolgente spettacolo: l’ultimo, "Algoritmo", ha debuttato al Verdi di Pisa con replica al De Filippo di Cecina. "Invitiamo tutti a partecipare oltre che ad assistere alla nostra Street-Care(zza) – così il presidente della Fondazione Maffi Franco Falorni - Renderemo la carezza forte, calda, gentile, gioiosa, universale".