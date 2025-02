Storie sul palco: "Vedere la morte guardare la vita"

Debutta al Teatro Nuovo di Pisa lo spettacolo "Bianco", di Giuseppe Tantillo che salirà sul palco assieme a Valentina Carli. Entrambi artisti emergenti, con importanti esperienze in teatro, tv e cinema portano portano in scena venerdì e sabato alle 21 lo spettacolo attesissimo.

E’ la storia appassionante di Mia e Lucio, due ragazzi che si conoscono un pomeriggio nel reparto di oncologia dell’ospedale e rispettivamente hanno 37 e 40 anni. Se non fosse che entrambi sono terrorizzati dall’idea di morire, si accorgerebbero subito che non si tratta di un incontro qualunque. La grande domanda sottesa alla trama è questa: come si fa a riconoscere la vita mentre si sta guardando in faccia la morte? Ed è possibile immaginare un futuro se non si è sicuri di avercelo? È da qui che lo spettacolo parte per raccontare l’incontro tra due anime che, per potersi afferrare, devono prima di tutto riuscire a restare attaccate ai propri corpi.

Valentina Carli, attrice pisana, ha lavorato, tra gli altri, con Gabriele Lavia ed è stata protagonista di altre produzioni oltre ad aver vinto nel 2022 il premio ’Le Maschere del Teatro Italiano’ come miglior attrice emergente. Tantillo, regista dello spettacolo, è nato a Palermo e vanta il prestigio di essere attore in Italia oltre che autore teatrale premiato. Al suo attivo, numerosi ruoli al cinema e in serie televisive di successo, tra cui Mare Fuori.

"Bianco affronta il tema del tempo – spiega proprio Tantillo–. E lo fa con un tono leggero, l’unico adatto ad affrontare certi argomenti. Si tratta di una commedia che, come tutte le opere che non si prefiggono come fine unico il puro intrattenimento, cerca (invano) di trovare un senso alla nostra presenza su questo pianeta".

Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Nuovo – Binario Vivo Aps sostenuta da Fondazione Pisa, Soci Coop e Unicoop Firenze. Info e dettagli sugli spettacoli al sito web: https://www.teatronuovopisa.it. Le prevendite sono disponibili sulla piattaforma CiaoTickets, link: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/bianco o al botteghino, aperto il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.