Storie in movimento alla sala Sammartino del cinema Arsenale

Pisa, 8 giugno 2023 - “Storie in Movimento” l'evento unico nel suo genere che dà la possibilità di metterti nei panni degli altri e ascoltare le loro emozionanti storie torna a Pisa dal 9 all'11 giugno presso la sala Sammartino del Cinema Arsenale. Dopo aver raccolto un grande successo, con tantissimi partecipanti che hanno “camminato” con noi per più di 200 miglia, ecco una nuova edizione con tante storie nuove, altrettante scarpe, protagonisti e emozioni. L'evento infatti si ispira all'Emphaty Museum di Londra e al detto anglosassone “prima di giudicare qualcuno prova a camminare per un miglio con le sue scarpe”. L'ingresso è gratuito e aperto ad adulti e bambini. Cos'è "Storie in Movimento"? un museo dell'empatia con lo scopo di mettere gli ascoltatori nei panni dei protagonisti delle storie che abbiamo raccolto e fargli vivere un'esperienza emotiva unica nel suo genere. Più di 25 storie in cui ogni protagonista ha raccontato una parte significativa della propria vita e ha donato un paio di scarpe che abbiamo usato simbolicamente per rappresentare il protagonista e la storia stessa. Come Funziona? Porta con te lo smartphone ed un paio di auricolari oppure utilizza i lettori MP3 che metteremo a tua disposizione. Scegli un paio di scarpe, indossale, esci e percorri un tratto di strada ascoltando la storia dalla voce del protagonista. E ora? Beh non resta che immergerti nella storia e nelle emozioni fino a sentirti parte stessa del racconto. Vivi dieci minuti nei panni di un estraneo e condividi le sue paure, gioie, fatiche e successi.

M.B.