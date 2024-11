Storico hotel La Pace. L’addio di Romanelli: "Ma dipendenti salvi"

"È stato l’albergo di mio nonno, di mio padre e mio: 120 anni di attività che oggi devo salutare. È come perdere una persona cara". Un check out più difficile di molti altri per Andrea Romanelli, presidente di Federalberghi, che ha venduto l’Hotel La Pace. L’albergo di viale Gramsci, il secondo più antico di Pisa dopo il Royal Victoria, era infatti stato gestito dalla sua famiglia da tre generazioni e nelle sue stanze, oltre all’arredamento e alle suppellettili, conserva molti ricordi. "Questo posto mi ha visto nascere 49 anni fa - racconta Andrea - e mi ha accompagnato per tutta la vita. Il 28 novembre 2024 sarà una data per sempre impressa nella mia memoria: è come avere perso una persona carissima". E la vicinanza di chi ha toccato con mano l’accoglienza delle tre stelle alla stazione si è fatta sentire.

"È tutto il giorno che ricevo telefonate - racconta Romanelli - e mi scrivono su Facebook: ospiti storici, persone che venivano fin da bambini e ci sono tornate coi figli, altri che ricordano come nelle nostre stanze ci abbiano dormito prima i nonni e poi i genitori, ma anche chi è venuto una volta sola e si è trovato bene al punto da volermelo comunicare. Per non parlare dei dipendenti che mi hanno chiamato in lacrime... Mi viene il magone solo a pensarci". E proprio quei dipendenti "senza i quali non sarei andato da nessuna parte", sono stati nei pensieri di Romanelli durante il periodo della contrattazione, al punto che tutti e 17 saranno mantenuti nella struttura.

"Ho dovuto fare una grande battaglia per garantire il posto di lavoro alla mia squadra e ai vari contratti a chiamata coi quali collaboravamo in modo proficuo. Sono stati con me durante la crisi del 2008, nonostante fossi indietro con gli stipendi, e più recentemente durante il drammatico periodo del Covid: non mi hanno abbandonato durante le difficoltà e non potevo non fare altrettanto. Ho firmato soltato - dice - quando ho avuto garanzie dai nuovi gestori, che infatti il giorno stesso della vendita hanno assunto subito tutti i dipendenti". Una transizione ‘pacifica’ dunque coi nuovi gestori: il gruppo Bzar Hotel&Co, catena che ha 37 alberghi in 7 città italiane e che adesso arriva anche sotto la Torre Pendente. "Si stanno espandendo in tutta Italia - prosegue Romanelli - con moltissime aperture e voglia di crescere e credo che a Pisa faranno molto bene e avranno voglia di investire sul territorio. Io gli ho facilitato le cose, lasciando una struttura sana con 360mila euro di prenotazioni attive e un fatturato importante. Il resto spetta a loro e gli auguro il meglio - conclude -, a maggior ragione visto che manterranno il nome La Pace".