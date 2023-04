Steve Coleman live a Cascina

Steve Coleman, considerato tra gli artisti più influenti del panorama contemporaneo e vincitore di prestigiosi riconoscimenti tra cui il MacArthur Fellowship, il Guggenheim Fellowship e il Doris Duke Performing Artist Award, sarà in concerto con i suoi Five Elements domenica 30 aprile alle 21.15 alla Città del Teatro di Cascina (via Tosco Romagnola 656, Pisa) per l’appuntamento conclusivo della prima edizione di “This is jazz!”, rassegna firmata Toscana Produzione Musica e Fondazione Sipario Toscana con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione Pisa e Fondazione CR Firenze, in occasione dell’International Jazz Day promosso a livello globale da Unesco. Il compositore e sassofonista statunitense salirà sul palco con il celebre trombettista californiano Jonathan Finlayson, reclutato dall’ensemble nel 2000 ad appena 18 anni, il bassista canadese attivissimo nella scena jazz internazionale Rich Brown e il fenomenale batterista americano Sean Rickman. (info e prezzi: www.cittadelteatro.com, prevendite in teatro e su TicketOne). Protagonista indiscusso delle scene musicali internazionali e sassofonista cui le etichette vanno strette, sviluppa uno stile personalissimo mescolando il jazz con l’hip-hop e i ritmi del funk e dello swing e ispirandosi alla lezione dei grandi maestri come John Coltrane, Charlie Parker, Duke Elllington e Charles Mingus. Con i musicisti di fama internazionale che compongono i Five Elements, formazione fondata nel 1981, Coleman porta avanti un complesso lavoro di sperimentazione e ricerca, in un dialogo continuo con la world music richiamando le tradizioni africane, asiatiche e cubane. Ha pubblicato 30 album come leader dei Five Elements e ha co-fondato la cooperativa M-Base e l’organizzazione senza scopo di lucro M-Base Concepts, Inc., che fornisce un ambiente di supporto per la sperimentazione musicale e la performance originale. “This is jazz!” è curata in sinergia da Toscana Produzione Musica – centro di produzione musicale, sistema di residenze artistiche, sostegno per il dialogo tra musica e arti dello spettacolo oltre che per la circuitazione e distribuzione, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio tenendo lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo, presieduto da Paolo Zampini con direzione artistica di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa – e Fondazione Sipario Toscana Onlus.