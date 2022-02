“Sport per tutti”, prorogata la scadenza del bando: domande fino al prossimo 7 marzo

Pisa, 28 febbraio 2022. E’ stata prorogata al prossimo 7 marzo la scadenza per partecipare al bando, rivolto alle famiglie, relativo al progetto “Sport per tutti”, lanciato dal Comune di Pisa per promuovere lo sport tra giovani e giovanissimi, tramite l’assegnazione di voucher rivolti alle famiglie che hanno un Isee non superiore a 30mila euro.



DOMANDA - Per presentare la domanda i genitori devono essere in possesso di SPID o CIE che permette di accedere ai Servizi on-line sul sito web del Comune di Pisa, nella sezione Sport. Nella domanda da compilare gli utenti trovaranno a disposizione l’elenco completo dei soggetti accreditati a ricevere i voucher, con indicate le attività svolte e i posti a disposizione, in modo da poter effettuare la scelta dello sport. Nella richiesta andrà indicato anche il valore Isee del nucleo familiare, che non dovrà essere superiore a 30mila euro. L’entità del contributo omnicomprensivo sarà di 150 euro a bambino-ragazzo, fino ad un massimo di 450 euro a famiglia, e verrà erogato sulla base della graduatoria stilata in ordine decrescente risultato dalla dichiarazione Isee. Una volta ottenuto il voucher, che è nominativo ed intestato al beneficiario delle prestazioni, questo dovrà poi essere presentato all’associazione sportiva prescelta. Il contributo verrà versato direttamente dal Comune di Pisa al soggetto sportivo che organizza l’attività.



COMPILAZIONE - Per la compilazione e l’invio della domanda è necessario accedere all’area Servizi online, sezione Sport, Bando Sport per tutti 2021-22 (domanda partecipazione per famiglie) link: https://istanzeonline.comune.pisa.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_SPORT_004.

M.B.