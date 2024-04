Sport e valori: la parola ai campioni: "Passione, disciplina e divertimento"

Perseveranza, passione, disciplina, divertimento, rispetto. Sono solo alcuni dei valori che lo sport porta con sé, e che sono stai al centro di un incontro ieri mattina al San Rossore Sport Village, dove si sono dati appuntamento tutti coloro che avevano la curiosità di ascoltare le esperienze di vita e professionali di due atleti di fama nazionale, Anna Bongiorni, velocista e vincitrice di 5 medaglie a livello internazionale, e Daniele Meucci, maratoneta e mezzofondista italiano, campione europeo di maratona a Zurigo 2014. Insieme a loro, per parlare di sport a 360 gradi, l’assessore del Comune di Pisa Frida Scarpa, che ha alle spalle un illustre passato di schermitrice, Giovanni Santarelli e Simone Casarosa, medici direttori del Centro Sportivo del San Rossore Sport Village. Un incontro che ha toccato temi importanti legati allo sport ma che hanno valenza nella vita e nella formazione dei giovani, che spesso trovano in questo ambito uno spazio libero per esprimere le proprie attitudini ma a volte anche la resistenza di chi vede questa attività come un limite allo studio. "Il mio è stato un percorso lungo, denso di soddisfazioni- ha affermato la Bongiorni- e questo è un anno importante in vista dei prossimi impegni. Credo che avere una passione sportiva e realizzarla insegni a saper gestire il tempo, anche quello dedicato allo studio, io ho sempre cercato di mantenere anche una vita sociale nonostante l’impegno con gli allenamenti: le persone che hai accanto sono importanti, ti sollevano quando le cose non vanno bene".

"Ci sono anche dei momenti in cui pensi di smettere nella vita di uno sportivo- racconta Meucci- ma poi ti rimetti in piedi, anche grazie alle persone che ti sono vicino. Non è un sacrificio quando fai ciò che ti piace, e la fatica non la senti. Credo che il valore dello sport sia anche il divertimento: quello che ti fa iniziare, e poi prendere il via con un’attività che diventerà centrale nella tua vita". L’assessore Scarpa ha raccontato i suoi esordi con la scherma e il modo in cui si è abituata a gestire le emozioni, grazie al percorso fatto in questo ambito: "la forma mentis dello sportivo ti permette di organizzarti con responsabilità, anche nei confronti dello studio e dei tuoi doveri nella vita- ha affermato- per i giovani è un valore di grande importanza".

Alessandra Alderigi