Sport e filiera della nautica. I Navicelli a 360 gradi

Andrà in onda questa sera alle 21.50 Canale la puntata dedicata ai Navicelli di Pisa. Un focus a 360 gradi sulle attività della Port Authority con attenzione particolare alla cantieristica e allo sport. Saranno presenti il presidente della Port Authority, l’ingegner Luciano Del Seppia, che farà da padrone di casa, insieme al sindaco di Pisa Michele Conti, all’onorevole Edoardo Ziello, al vicepresidente dell’Unione industriali Stefano Bottai e agli assessori Frida Scarpa, che parlerà delle attività sportive legate al canale e all’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli. Tanti i contributi esterni, a partire dall’amministratore delegato dei Cantieri di Pisa Marco Massabo’ che ha messo a disposizione una delle tante strutture adiacenti al canale dove vengono realizzate le prestigiose imbarcazioni che portano lustro alla città di Pisa in tutto il mondo. Il respiro internazionale dei cantieri sarà raccontato dall’ingegner Marco Tarrini di Siman, che illustrerà un progetto legato al trasporto pubblico su catamarani in Costa d’Avorio. Massimo Losa docente di ingegneria dell’Università di Pisa spiegherà il sistema di contenimento degli argini del canale realizzato tramite palancole su cui è previsto l’arrivo di 30 milioni per i prossimi 3 anni da parte del governo.

"Sono orgoglioso - dichiara il presidente della Port Authority Luciano del Seppia - di poter essere al vertice di questa importante realtà coadiuvato da tutto il consiglio di amministrazione composto da Lara Lupi, Linda Stivala, Francesco Rossi, Andrea D’Agostini, che crea occupazione e ricchezza sul territorio. È una grande soddisfazione che la Pisaniana dedichi un’intera puntata all’area dei Navicelli, sarà l’occasione di poter dimostrare a tutti gli spettatori il livello di eccellenza che si respira in questa area. Si parla di un indotto che da lavoro a migliaia di persone e che fa grande la città di Pisa in tutto il mondo. Noi siamo semplici interlocutori tra gli enti di governo, comune, parco e regione in particolare e ci facciamo portatori degli interessi di chi opera sul canale, aziende internazionali e sportivi. Sono da sempre sensibile alle tematiche ambientali e credo che sia possibile creare in questa area un connubio perfetto tra natura, impresa e sport". Previsti anche interventi di Alessandro Simoncini, responsabile gruppo sportivo, Fiamme Rosse, Antonio Pucciarelli, Leonardo Pettinari, responsabile tecnico galeone rosso e Luca Gagetti, consigliere federale canottaggio sedile fisso. Nella serata sarà presentato anche l’equipaggio della regata del primo ottobre.

"Ho voluto fortemente che il governo intervenisse con questo stanziamento di risorse - dichiara l’onorevole Edoardo Ziello - perché la nautica pisana è un fiore all’occhiello per tutto il territorio e gli esponenti del governo hanno subito recepito la mia richiesta consapevoli di questa realtà. La sinergia tra comune, governo e Port Authority è fondamentale per rendere l’area sempre più attrattiva verso queste importanti aziende e sono convinto che insieme faremo di questo distretto il punto di riferimento per l’intero settore, viste le potenzialità dell’area dei Navicelli". La puntata sarà condotta da Fabrizio Diolaiuti.