Sport e differenze di genere. Il sondaggio nella nostra scuola

Avreste mai detto che ragazzi e ragazze hanno idee diverse sullo sport? Abbiamo svolto un sondaggio nel nostro istituto scolastico, intervistando circa 120 studenti tra gli 11 e 14 anni, equamente suddivisi tra maschi e femmine.

Abbiamo prima di tutto chiesto agli intervistati cosa secondo loro fosse lo sport: per il 38% dei ragazzi lo sport è una passione, mentre solo il 18% delle ragazze la pensa così. La maggioranza relativa delle ragazze (31,5%) pensa infatti che lo sport sia una forma di allenamento fisico. Tra i maschi solo il 20% pensa che lo sport sia allenamento fisico. Inoltre, sia per i maschi che per le femmine lo sport è un modo per socializzare e rilassarsi.

Secondo voi, cari lettori, quali sono gli sport più praticati, nella nostra scuola, dai ragazzi e dalle ragazze? Sorprendentemente... dai dati raccolti lo sport che spopola tra i ragazzi, udite udite, è il calcio, con il 45% dei voti, mentre tra le ragazze è praticato solo dall’1% delle intervistate.

Tra le ragazze c’è infatti maggiore varietà nella scelta dello sport da praticare: la pallavolo ottiene il 21% delle preferenze, la ginnastica il 16,1%, l’hip hop e la danza in generale il 14,5%.

Tra le ragazze la percentuale di chi non pratica sport è maggiore rispetto ai maschi, il 14,5% contro il 6,8%. Oltre al calcio una buona percentuale dei maschi pratica il basket (10,8%) e il nuoto (11,4%).

Abbiamo poi chiesto agli intervistati quali motivi li abbiano spinti a scegliere uno sport invece di un altro. La maggior parte dei maschi ha iniziato perché appassionato di quello specifico sport (75,9%).

Analizzando le risposte a questo quesito non abbiamo riscontrato grandi differenze di genere, dal momento che anche il 70,6% delle ragazze ha scelto di praticare uno sport per passione.

Da queste percentuali si può dedurre che pochi scelgono uno sport perché obbligati. Secondo voi le ragazze e i ragazzi credono nell’esistenza di sport maschili e femminili?

Il 95% di tutte le ragazze intervistate crede che non esistano sport per maschi e sport per femmine. Tra i maschi, invece, la situazione è diversa: solo il 68% dei ragazzi pensa infatti che non esistano sport per maschi e per femmine. Questo significa che circa un terzo dei maschi intervistati pensa che esistano sport per maschi e sport per femmine.

Quelli che sostengono esistano differenze di genere circa la scelta dello sport pensano siano dovute alla tradizione (è stato sempre così) e alla differenza fisica tra uomini e donne. Voi come la pensate?