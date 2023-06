Sport e beneficenza con la ‘Gazzetta di Pisa’

Tra sport e beneficenza, alcuni giovani ragazzi appassionati di calcio e comunicazione, hanno organizzato un evento benefico con tanti ex calciatori nerazzurri e non solo. Lo staff della "Gazzetta di Pisa" infatti, per il terzo anno di fila, promuove una grande sfida allo stadio "Simone Redini" di Cascina, prevista per questa sera a partire dalle 18. La partita, il cui ingresso sarà a offerta libera, darà l’opportunità di devolvere l’intero ricavato all’associazione Insieme per Sognare. Recentemente, ad esempio, l’associazione è intervenuta con una donazione di generi di prima necessità alle zone alluvionate in Emilia Romagna, mentre poche settimane fa hanno devoluto 3000 euro all’associazione Talenti Autistici per una coppia di Alpaca destinati alla Pet Therapy.

La sfida di questa sera vedrà due squadre formate da ragazzi pisani, ex calciatori del Pisa e alcune personalità note che si contenderanno in due tempi da 45 minuti ciascuno. Tra i grandi ospiti anche numerosi ex calciatori del Pisa Sporting Club come ad esempio Paolo Andreotti, Jacopo Balestri, Alessandro Baroni, Massimo e Riccardo Belluomini, Gerry Cavallo, Diego Fabbrini, Raffaele Giacobbe, Lido Malasoma, Emiliano Niccolini, Biagio Pagano e molti altri. L’evento è organizzato con la collaborazione di Aics Pisa, Easy Ray e Punto Radio e, all’interno della manifestazione, saranno assegnati anche tanti premi tra cui uno speciale riconoscimento al Pisa Beach Soccer. Possibilità anche di cenare sul posto per il pubblico con un camion-ristorante posteggiato accanto alla tribuna dell’impianto sportivo.

Michele Bufalino