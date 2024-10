Sostenibilità e sociale: Acque dona 200 borracce alla Misericordia di Pisa

Pisa, 25 ottobre 2024 – Nell’ambito delle iniziative per la promozione di un uso responsabile della risorsa idrica, e per la contemporanea riduzione del ricorso alla plastica monouso, nella mattina di giovedì 24 ottobre Acque ha donato 200 borracce alla Misericordia di Pisa.

Una “collaborazione” nata dall’esigenza della confraternita di evitare un eccessivo spreco di bicchieri di plastica presso la propria sede, dove i volontari possono bere l’acqua del rubinetto ma, fino ad oggi, con un significativo impatto in termini di rifiuti. Grazie alle borracce di Acque, la Misericordia potrà offrire adesso ai volontari una soluzione più sostenibile e duratura, contribuendo non solo a un risparmio economico, ma soprattutto a una rilevante riduzione dell’impatto ambientale legato al ricorso a materiali usa-e-getta (non solo di bicchieri in plastica, ma ad esempio anche di carta). Un piccolo gesto che rafforza però l’importanza della sostenibilità nelle attività quotidiane e che, in questo caso, sposa alla perfezione i valori sociali e solidali di una associazione così radicata nel territorio.