Sos SosteniAMO Marina di Pisa. Al via la campagna in favore di tutte le attività danneggiate

Confcommercio Provincia di Pisa risponde all’Sos del nostro litorale, e lo fa ponendo i riflettori sulle condizioni dei commercianti e dei residenti di Marina di Pisa, tragicamente danneggiati dalle mareggiate del 3 novembre e del 2 dicembre scorsi. Si chama "Sosteniamo Marina di Pisa" la campagna di sensibilizzazione lanciata per risollevare le attività commerciali in ginocchio dopo gli allagamenti, e chiede a tutti di fare quadrato intorno a chi ha veramente bisogno di una mano concreta. In una conferenza stampa Confcommercio ha presentato l’iniziativa, con la partecipazione del vicesindaco Raffaele Latrofa a simboleggiare il supporto dell’amministrazione comunale, il presidente Stefano Maestri Accesi, il direttore Federico Pieragnoli, Fabrizio Fontani presidente Sib Confcommercio Pisa, Luca Ravagni presidente ConfLitorale.

"Siamo stati i primi ad organizzare un’assemblea pubblica dopo la prima alluvione, ma dobbiamo uscire adesso dall’aspetto politico entrando nel quotidiano, per dare un aiuto pratico ai commercianti - ha affermato Maestri Accesi - il nostro appello anche in prospettiva del Natale è ai cittadini di andare sul litorale, prendere un caffè, pranzare, acquistare i regali nei negozi, per risollevare l’economia che ne ha davvero bisogno". Per ampliare il messaggio sarà lanciata una campagna sui social, con la quale ogni persona potrà diffondere tramite i propri canali foto, messaggi, video e quant’altro, indicando nel post l’hashtag #sosteniAMOmarinadipisa, al fine di divulgare il più possibile l’iniziativa. "Questo è il momento di dare una mano ognuno per come può, il problema del litorale va affrontato su due livelli- ha commentato Latrofa- dovremo continuare anche a confrontarci sul dibattito intorno alla darsena pisana che fu al centro dell’incontro organizzato tempo fa da Confcommercio, per stimolare un confronto che in questa fase è davvero doveroso nei confronti dei commercianti e degli abitanti del litorale. Noi siamo qui per dimostrare che siamo al fianco di Confcommercio e delle iniziative come questa che servano a risollevare il nostro litorale".

Il presidente di CofLitorale Ravagni ha sottolineato che i residenti sono davvero esausti di ascoltare promesse, ma hanno bisogno di avere strutture solide sulle quali basare la propria attività: "Il problema non è solo il danno della mareggiata, ma anche il mancato incasso di un lungo periodo- ha affermato- spronare le persone a venire a Marina ad acquistare è necessario, siamo fiduciosi che un gran numero di persone risponda all’appello".

Alessandra Alderigi