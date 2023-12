Sorrisi e doni ai piccoli pazienti del Santa Chiara

Il Christmas Tour dell’associazione Ridolina ha fatto tappa a Pisa per portare un sorriso ai bambini dei reparti di oncoematologia pediatrica e pediatria dell’ospedale Santa Chiara. Ieri mattina i clown dottori, in collaborazione con Pisa Eventi Auto, hanno colorato le strade della città con una parata di veicoli speciali: oltre all’ormai famoso Ridolone, il simpatico furgone anni ’30, c’erano auto storiche, sportive, fuoristrada, pick up vintage, motociclisti e tanto altro. Le vetture si sono poi fermate davanti all’ospedale Santa Chiara e un centinaio di volontari delle due associazioni, tutti vestiti con costumi carnevaleschi, si sono recati nel giardino sottostante al reparto di pediatria animando l’atmosfera con balli, giochi, coriandoli, trucchi di magia e gag improvvisate. Non poteva mancare la musica come colonna sonora di questa mattinata di festa. Varie bande di musicisti hanno allietato il reparto del Santa Chiara suonando per i bambini, le loro famiglie e il personale sanitario tamburi e trombe in ritornelli latino-americani, canzoni classiche e ovviamente natalizie. Un’atmosfera, a detta dei partecipanti, da Carnevale di Rio de Janeiro. I clown dottori hanno poi visitato l’interno dei reparti pediatrici per la felicità dei piccoli pazienti. Uno stuolo di babbi natali, supereroi e personaggi dei cartoni animati e della cultura popolare ha dispensato doni natalizi ai bambini ricoverati, che hanno così potuto godere della magia del Natale. Un momento di allegria, spensieratezza e felicità che ha alleggerito un poco la permanenza delicata dei piccoli eroi, quelli veri, e il lavoro impegnativo e costante dei medici e degli infermieri. Dopo la tappa a Pisa, il Christmas Tour è ripartito alla volta dell’ospedale San Luca di Lucca, dove i clown dottori hanno portato un sorriso ai bambini del reparto pediatria assieme alla cantante Silvia Bandieri. Ultimo appuntamento della giornata per il Christmas Tour dell’associazione Ridolina è stato nel pomeriggio, alla Rsa San Cataldo di Maggiano.

Mario Ferrari