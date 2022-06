Sorpreso dentro auto non sua: arrestato

Pisa, 29 giugno 2022 - Serata di controlli degli agenti del Nosu in zona stazione. Un’operazione svolta anche sulla base dei comitati dei residenti che hanno lamentato la presenza di personaggi pericolosi e una recrudescenza di reati e degrado al calare del sole. Così gli agenti, comandati dal commissario Paolo Migliorini, sono tornati in forze, anche con l’ausilio del cane antidroga Arek. Controllate decine di persone. E anche diversi pubblici esercizi che tollerano - la ricostruzione - la presenza di pregiudicati ai propri tavolini ed esercizi di vicinato che riforniscono di alcol le persone accampate sui gradini di viale Gramsci. Dopo brevissimo tempo i porticati e le gallerie di viale Gramsci, via Mascagni e vie limitrofe erano libere. In via Vespucci e via Colombo gli agenti hanno trovato un 32enne di origine tunisina, disoccupato e senza fissa dimora, con precedenti per spaccio. L’uomo era per metà del corpo infilato in un’auto parcheggiata attraverso il finestrino. Perquisito, aveva 2 dosi di eroina (3 gr) e, nello zaino, 15 capi di vestiario da donna nuovi, ancora con le etichette.

E’ stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio, tentato furto aggravato e ricettazione. Aveva la misura cautelare dell’obbligo di firma presso i carabinieri di Pisa poiché dagli stessi arrestato in aprile proprio per spaccio di stupefacenti.