Sorpreso a bruciare rifiuti speciali

Beccato a bruciare spazzatura. I carabinieri della Compagnia di Pisa, nell’ambito di un più vasto ed articolato servizio di pattugliamento del territorio di competenza, per prevenire e repremire varie tipologie di reato, hanno arrestato un uomo, accusato di combustione illecita di rifiuti, anche speciali.

Nello specifico, nei giorni trascorsi, i militari della Sezione Radiomobile, nel transitare in una zona periferica del capoluogo, hanno notato una colonna di fumo provenire dalla golena del fiume Arno. Avvicinatisi maggiormente ai luoghi interessati, i militari hanno sorpreso un uomo, intento a bruciare un cumulo di rifiuti tra cui alcuni classificati come speciali; sottoposto a perquisizione, l’uomo aveva alcuni oggetti usati per appiccare il fuoco ed è stato quindi tratto in arresto.