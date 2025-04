Solo Amore Al via il Festival

Torna a Cascina per la sua terza edizione, il festival “Solo Amore”, organizzato dall’associazione Lungofiume. E l’apertura sarà con il botto con lo spettacolo “Solo Amore! Piezz’ e’ core” scritto e diretto da Massimo Corevi, in programma il 27 aprile alle 21 alla Città del Teatro (Sala Margherita Hack). Attraverso monologhi, poesie, riflessioni e musica, lo spettacolo accompagnerà gli spettatori in un percorso fatto di emozioni autentiche, momenti intensi e suggestioni poetiche. Il tema dell’amore sarà affrontato e sviscerato in ogni suo aspetto: struggente, tenero, sfrontato, spirituale, disilluso ma sempre necessario. Testi di don Tonino Bello, Eduardo De Filippo, Khalil Gibran, Serenella Menichetti, Alessandro Scarpellini, ispirati anche ai racconti di Marilena Buracchi e Alessandra Moschini. In scena ci saranno Alessandro Bargagna – interprete brillante e intenso –, la bellissima Martina Iacomelli talento emergente di cinema e tv, il musicista e attore Luca Dieci e Giulia Di Quilio (nella foto), performer ironica e sensuale.

E a dare voce ai testi di Eduardo (compreso un breve stralcio da Filomena Marturano) sarà anche Bice del Giudice, attuale assessore alla cultura del Comune di Cascina: un richiamo irresistibile che la porterà a tornare sul palco per una lettura appassionata.

La musica dal vivo sarà curata dal gruppo Alfonso De Pietro 5et. Alfonso De Pietro – voce, chitarra, armonica – è un cantautore e musicista che in questo spettacolo propone un viaggio nella musica napoletana, reinterpretando classici e offrendo una prospettiva contemporanea. Non solo: è protagonista del brano “Furastiere” che fa parte della colonna sonora del film “Napoli – New York” di Gabriele Salvatores. Con lui, sul palco della Città del Teatro, nomi di primo piano nel panorama musicale italiano e internazionale: Piero Frassi al pianoforte, Dimitri G. Espinosa al sassofono, Guido Zorn al contrabbasso e Andrea Melani alla batteria.

Biglietti disponibili sul circuito TicketOne.

Il festival - patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune di Cascina – proseguirà con altri due appuntamenti: il 5 maggio alle 17.30 “Parole in transizione” a cura di Alessandro Scarpellini alla Casa di Lungofiume, e il 9 maggio alle 17.30 la presentazione del libro “Amare una sirena” di Sophia Fucci alla biblioteca comunale Peppino Impastato.